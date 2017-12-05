Правоохранители проводят обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве. Об этом LIGA.net. сообщила спикер СБУ Елена Гитлянка.
«Наше спецподразделение обеспечивает следственные действия Генеральной прокуратуры», – заявила она.
Давид Сакварелидзе написал в Facebook, что в доме Саакашвили «неизвестные выламывают дверь».
По данным Украинской правды, это дело Генеральной прокуратуры. Обыск проводят с привлечением спецподразделения «Альфа» в рамках уголовного производства в отношении политиков-беглецов, которые могли финансировать акции Саакашвили.
У здания в центре Киева находится много спецназовцев, временно ограничено движение, журналистов и адвокатов не пускают.
По данным ТСН, Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Политик говорит, что если до него коснутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали якобы с переломом руки и ноги.
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