Правоохранители проводят обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве. Об этом LIGA.net. сообщила спикер СБУ Елена Гитлянка.

«Наше спецподразделение обеспечивает следственные действия Генеральной прокуратуры», – заявила она.

Давид Сакварелидзе написал в Facebook, что в доме Саакашвили «неизвестные выламывают дверь».

По данным Украинской правды, это дело Генеральной прокуратуры. Обыск проводят с привлечением спецподразделения «Альфа» в рамках уголовного производства в отношении политиков-беглецов, которые могли финансировать акции Саакашвили.

У здания в центре Киева находится много спецназовцев, временно ограничено движение, журналистов и адвокатов не пускают.

По данным ТСН, Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Политик говорит, что если до него коснутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали якобы с переломом руки и ноги.