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В результате столкновений под Верховной Радой пострадали 11 правоохранителей и 2 гражданских, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Установлено что в результате инцидента пострадали одиннадцать стражей порядка и двое гражданских лиц», – говорится в сообщении

Ранее сообщалось 4 пострадавших правоохранителях.

Митингующие сообщили о 10 пострадавших.

Напомним, сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

 
ForUm

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