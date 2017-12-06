В результате столкновений под Верховной Радой пострадали 11 правоохранителей и 2 гражданских, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Установлено что в результате инцидента пострадали одиннадцать стражей порядка и двое гражданских лиц», – говорится в сообщении
Ранее сообщалось 4 пострадавших правоохранителях.
Митингующие сообщили о 10 пострадавших.
Напомним, сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.
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