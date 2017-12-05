5 декабря 2017 сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины, задержали по месту жительства в Киеве Михаила Саакашвили.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали Саакашвили в присутствии его адвоката.

Планируется его допрос следователями.

Согласно статье ч. 1 ст. 256 УК, Саакашвили подозревают в содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

Напомним, во вторник, 5 декабря, в квартире лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили провели обыск. Он в это время залез на крышу.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошла потасовка.

Впоследствии Саакашвили задержали и вручили подозрение.