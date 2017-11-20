Экспертиза, проведенная по делу харьковского ДТП, показала, что правила дорожного движения нарушили оба участника аварии – и Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.

Об этом «Украинской правде» сообщила адвокат Зайцевой Юлия Козырь.

«Была проведена экспертиза по делу, которая определила, что правила дорожного движения нарушили оба водителя», - сказала она.

Поэтому избрание меры пресечения для Дронова в виде содержания под стражей без возможности внесения залога адвокат назвала «адекватным и справедливым решением».

Козырь добавила, что подозреваемая в совершении смертельного ДТП Зайцева продолжает находиться в СИЗО.

«Она в СИЗО. Мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога – избрана до 16 декабря. Мы постоянно видимся, готовимся к следственным действиям, которые постоянно происходят», - сказала Козырь.

По словам адвоката, Зайцева участвовала в «двух или трех допросах» и в следственном эксперименте при участии обоих участников ДТП.

Она прогнозирует, что следственные действия завершится до конца года.

«По моему субъективному мнению, до конца декабря должны быть закончены следственные действия, потому что очень быстро все происходит. Очень быстро происходят все экспертизы, просто мгновенно фактически все происходит», - сказала Козырь.

На вопрос, будет ли ходатайствовать защита об изменении меры пресечения после истечения срока предыдущей меры пресечения в виде ареста, адвокат сказала:

«Не могу еще сказать. Нет пока на этот счет окончательной позиции».

По ее словам, пребывание в СИЗО сказалось на здоровье Зайцевой.

«Она чувствует себя плохо, имеет головные боли – результат первого, очень серьезного ДТП в 2007 году. Она ежегодно проходит обследование и лечение и принимает различные обезболивающие препараты. Она также получила травму во время этого ДТП 18 октября, но так и не была обследована должным образом. Конечно, в СИЗО ее осматривает врач, но там нет ни оборудования специального, ни томографа», - сказала Козырь.

На просьбу подтвердить информацию, распространенную в СМИ, о том, что семья Зайцевой якобы продала квартиру в Харькове и выплатила пострадавшим по 50 тысяч гривен, Козырь сказала, что не знает, что происходит с собственностью семьи ее подзащитной, но заверила, что семья Зайцевых помогает всем пострадавшим.

«Купля-продажа недвижимости или других каких-то материальных ценностей семьи – я не интересуюсь этими вопросами, потому что это не имеет никакого отношения к расследованию. Относительно того, что семья действительно оказывает материальную помощь абсолютно всем пострадавшим – это правда. Перечисляются средства на лечение и другие нужды в некоторые благотворительные фонды, в фонды при больницах, где лечились пострадавшие», - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что семья, несмотря на то, что еще не установлен виновник ДТП, делает это по доброй воле, потому что «скорбит и сочувствует».

В то же время, как сообщила начальник отдела прессы и информации Харьковской обладминистрации Ксения Ярикова, лечение пострадавших в ДТП происходит за счет государства.

«Пострадавших лечат за счет государственного бюджета. Также постоянно собирают помощь благотворители, но лекарствами и всем необходимым пострадавшие обеспечены за счет государства», - сказала Ярикова.

«Семьи подозреваемых в совершении ДТП к нам никак не обращались на счет материальной помощи на лечение пострадавших. Может, они как-то пытались связаться с пострадавшими напрямую, но к нам таких обращений не было», - добавила она.

По словам Яриковой, сейчас в больницах находятся 3 человека, пострадавших в харьковском ДТП.

«Одна девушка с тяжелыми травмами находится в больнице неотложной помощи, еще двое – беременная женщина и еще одна девушка – в областной клинической больнице.

По всем есть положительная динамика. Беременная женщина где-то неделю назад пришла в себя. Ее пытаются ставить на ноги. Угрозы ребенку нет. Есть улучшения и у девушки в больнице неотложной помощи, она также уже пришла в себя, в нее тяжелые были травмы, но прогнозы хорошие», - подытожила Ярикова.

Как ранее сообщал ForUm, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.