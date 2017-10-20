Суд арестовал Елену Зайцеву, обвиняемую в совершении ДТП в Харькове, в результате которого погибли 5 человек и 6 были травмированы, на 2 месяца без права внесения залога.

Такое решение озвучила судья Светлана Муратова во время заседания суда в пятницу, передает Украинская правда.

«Избирается мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 декабря 2017 включительно», - сказала она.

«Следственный судья ... не определяет размер залога в данном уголовном производстве», - добавила судья.

Прокуратура просила избрать Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат Юлия Козырь еще раз заявила, что подозрение прокуроров не является обоснованным. Она настаивала на том, что пока нет прямых доказательств ее вины.

Перед этим Зайцева сообщила, что на нее не оказывается давление со стороны правоохранительных органов и следователей.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. Она отказалась давать показания полиции.

20 октября девушке вручено подозрение.

По данным полиции, водитель «Лексуса» 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.