Суд арестовал водителя Volkswagen Touareg, второго участника смертельного ДТП в Харькове, Геннадия Дронова на 42 суток без права внесения залога. Об этом сообщает 112 Украина.

«Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры в полном объеме, выбрав максимальную меру пресечения, а именно содержание под стражей на срок 42 суток без возможности внесения залога», - сообщил корреспондент.

Заседание продолжалось более 10 часов, 4 из них судья была в совещательной комнате. Позиция прокуратуры основывалась на том, что, во-первых, Дронов может влиять на свидетелей, в частности на его знакомую, которая находилась с ним в автомобиле в момент аварии. Во-вторых, он может убежать. В-третьих, он может затягивать рассмотрение дела, ссылаясь на ухудшение самочувствия. В-четвертых, это очень резонансное дело.

Сам Дронов отрицает свою вину.

«Дронов говорит, что он ничего не нарушал, выезжал на перекресток уже на зеленый свет и готов сотрудничать со следствием. После заседания Дронов сообщил, что он считает, что решение суда несправедливо. Адвокат Дронова во время судебного заседания пытался добиться отвода судьи, однако суд не принял ходатайство адвоката», - добавил корреспондент.

Напомним, 6 ноября Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). По этой же статье обвиняют и Елену Зайцеву.

По данным досудебного следствия, оба подозреваемых нарушили правила дорожного движения. Сообщается, что Дронов остановился за светофорным объектом, двигался на запрещающий (желтый) сигнал светофора, перед началом движения не убедился в безопасности выполняемого маневра. Другая подозреваемая – Елена Зайцева – проехала на запрещающий (красный) сигнал светофора и превысила скорость.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.