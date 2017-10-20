20-летняя харькованка Елена Зайцева, которую обвиняют в смертельной аварии в Харькове, накануне трагедии употребляла опиаты. Об этом в ходе заседания по избранию меры пресечения сообщил представитель прокуратуры со ссылкой на результаты анализов.

«Сторона обвинения ходатайствует о рассмотрении во время судебного разбирательства ходатайство, поданное органом досудебного расследования заключения о результатах медосмотра с целью выявления алкогольного наркотического или другого опьянения, или пребывания под лекарствами, согласно которому у Зайцевой установлен факт употребления опиатов», - отметил представитель прокуратуры, передает 112 Украина.

Однако адвокат девушки заявила, что эта информация стала для нее неожиданностью. Также защита Зайцевой заявила, что после задержания правоохранители потребовали от девушки сдать повторные анализы, и потребовала минимум три часа для ознакомления с документом.

Отметим, что опиаты — наркотические алкалоиды опиума. Существуют и опиоиды — группа препаратов, оказывающих на организм человека эффект, похожий на действие опия, тоже являющиеся агонистами опиатных рецепторов. Часто опиатами называют алкалоиды мака и его производные, а опиоидами — их синтетические и полусинтетические производные и аналоги.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. Она отказалась давать показания полиции.

20 октября девушке вручено подозрение.

По данным полиции, водитель «Лексуса» 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.