В ночь с 19 на 20 ноября в Днипре на Донецком шоссе неизвестный ранил из огнестрельного оружия четырех человек, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Установлено, что к группе лиц подъехал неизвестный и совершил несколько выстрелов. В результате мужчины получили пулевые ранения, с которыми были доставлены в больницу. Один из них - в тяжелом состоянии.

С места происшествия полиция изъяла гильзы калибра 12 мм. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

За покушение на убийство следователи открыли уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.