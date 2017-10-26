В харьковской больнице скончалась 20-летняя Диана Берченко, пострадавшая в результате ДТП 18 октября.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Диана Берченко после аварии была госпитализирована в тяжелом состоянии и не приходила в сознание», - написал он в Facebook.

Сидоренко напомнил, что в больнице также продолжает находиться сестра погибшей Оксана Евтеева.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

Начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех не исключает, что статус водителя, что проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен.