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Адвокат подозреваемой в совершении ДТП в Харькове Елены Зайцевой заявила, что ее подзащитная принимала успокоительное перед сдачей анализов. Об этом адвокат Юлия Козырь заявила во время судебного заседания 20 октября.

«Прежде всего, хочу сделать такое заявление: перед взятием повторных образцов в кабинете следователя Зайцева употребляла успокоительные препараты», - приводит слова адвоката 112 Украина.

Она добавила, что девушка делала это и после аварии, однако перед тем, как сдать анализы, Зайцева самовольно принимала успокоительное.

Отметим, речь шла об отобрании анализов дважды – после ДТП и позже, в кабинете следователя.

Напомним, по данным прокуратуры 20-летняя харькованка Елена Зайцева, которую обвиняют в смертельной аварии в Харькове, накануне трагедии употребляла опиаты.  
ForUm

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