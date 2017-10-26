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25 октября. Картина дня 61

Представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные в оккупированном Крыму и переданные Турции, прибудут в Киев сегодня вечером.

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

«Время прибытия самолета 19:50», - написала она в Facebook.

Джапарова добавила, что их передача в Турцию происходит по результату переговоров турецкого президента Эрдогана с Путиным.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

Их ждут в Киеве уже в четверг, 26 октября

 
ForUm

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