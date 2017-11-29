Турецкое правительство обменяло двух заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

Об этом сообщает DW со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk.

Россияне Александр Смирнов и Юрий Анисимов были арестованы в Турции в апреле 2016 года. Их обвиняли в планировании убийств чеченских диссидентов и до недавнего времени держали под стражей в Турции, отметил телеканал со ссылкой на судебные документы.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

27 октября они прилетели в Киев.

Умеров и Чийгоз собираются снова вернуться в оккупированный Россией Крым, чтобы повидаться с родными и друзьями.