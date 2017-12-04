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Администрация президента РФ Владимира Путина отказалась предоставить документы, на основании которых были освобождены представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров.

Об этом сообщил Умеров на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопию соответствующего ответа.

«В пятницу получили от администрации Путина вот такой ответ на имя адвоката, подавшего запрос об ознакомлении нас с указом президента о моем «освобождении».

К сожалению, ничего не прояснилось. Я до сих пор не знаю, на каком основании меня «освободили», или «простили», или «реабилитировали», или «обменяли», или «помиловали»... Нам не известно, есть вообще этот «указ». Может вовсе нет, а я числюсь «в бегах»? А если он все же есть, почему меня с ним не ознакомили?» – написал он

«Почему меня и Ахтема Чийгоза, обманным путем, не ставя в известность, отвезли спецбортом (самолетом) в Анкару и передали турецким спецслужбам? Причем организовали это как сверхсекретную спецоперацию. Почему не оставили нас дома, в Крыму? Означает ли это, что я не смогу заехать в Крым? Если не могу - на каком основании? Если могу - дайте мне об этом знать. Вот сколько вопросов еще остаются без ответа», – отметил Умеров.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

27 октября они прилетели в Киев.

Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Чийгоза и Умерова обменяли на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.
ForUm

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