Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров намерен поехать в аннексированный Крым после обследования и лечения в Германии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Спасибо всем, кто поддержал меня в эти дни. Никак не могу и не хочу привыкнуть к мысли, что меня вывезли из Крыма. Я очень люблю и ценю свободу, но это должно быть и в Крыму тоже. Борьба продолжается. Обещаю скоро адаптироваться. В Крым поеду после поездки в Германию, связанной с приглашением на обследование и лечение», - написал Умеров.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель сообщили о готовности принять Умерова на лечение.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что уволенные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз должны иметь право на возвращение в Крым и на свободу слова.

25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

27 октября они прилетели в Киев.

Умеров и Чийгоз собираются снова вернуться в оккупированный Россией Крым, чтобы повидаться с родными и друзьями.