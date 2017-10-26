Правоохранители рассматривают несколько версий взрыва в Соломенском районе Киева 25 октября, в результате которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук и еще три человека, а двое погибли. Об этом во время брифинга 26 октября заявил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, передает 112 Украина.

«Нами рассматривается несколько версий этого преступления. Первая версия – покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ. Об исполнителе мы будем говорить только тогда, когда установим преступников. Вторая версия – политическая деятельность Мосийчука, его общественная позиция внутри нашего государства. И третья версия – покушение на убийство Мосийчука на личной почве», – сказал он.

Кононенко подчеркнул, что правоохранители не исключают и других версий.

«Но мы не исключаем и другие версии. Там еще был политолог Бала, мы тоже не можем не рассматривать эту версию, возможно, были какие-то вопросы к самому Бале. И мы не можем отвергать версию о покушении на убийство любого политического или общественного деятеля, который мог находиться на канале «Эспрессо» в это время» – подчеркнул прокурор.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, состояние пострадавшего политтехнолога Виталия Балы – очень тяжелое.

У пострадавшего нардепа диагностированы ранения конечностей, спины и живота.

Он считает, что в покушении есть «российский след».