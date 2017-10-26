Появилось видео момента взрыва с камер наблюдения во время покушения на нардепа Игоря Мосийчука, который произошел поздно вечером 25 октября

Видео опубликовано на канале телеканала Эспрессо в YouTube.

На видео видно, как в Киеве возле дома на Адама Мицкевича, 10 из одного из подъездов выходят мужчины. После этого прогремел мощный взрыв со стороны припаркованного транспортного средства.

В это время рядом с эпицентром взрыва проходил человек.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, состояние пострадавшего политтехнолога Виталия Балы – очень тяжелое.

У пострадавшего нардепа диагностированы ранения конечностей, спины и живота.

Он считает, что в покушении есть «российский след».