Керченский мост, соединивший Россию с аннексированным Крымом, стал для оккупантов «мостом в никуда», а громадные средства, потраченные на его сооружение, не окупятся.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

Умеров прокомментировал информацию о том, что мост через Керченский пролив был построен за небывалую для подобных сооружений сумму.

«Начиналось все с небольшой суммы, и потом очень часто появлялась информация, что стоимость Крымского моста увеличивается (от 50 до 300 млрд рублей – ред.)… Здесь очень большая коррупционная составляющая, так же, как и в любых дорожных работах, в строительстве мостов откаты очень большие. Тем более, строил друг Путина (олигарх Аркадий Ротенберг. – Ред.)», - сказал заместитель главы Меджлиса.

По его словам, «практически, это мост в никуда, мост в тупик».

«Такие огромные средства потратили на то, чтобы на небольшую территорию, которой является Крымский полуостров, завести в тупик… Потому что дальше в сторону Херсона дороги практически нет», - пояснил Умеров.

«Экономически этот мост вряд ли в ближайшее время оправдает себя. Его строили скорее всего не из экономических соображений, а из чисто политических. Ну и конечно с целью изъятия больших средств из бюджета», - считает представитель Меджлиса.

Как отметил Умеров, туристам, которые будут ехать из России на автомобилях, «станет немного легче доехать в Крым, но Крым их с распростертыми объятиями не ждет, там сейчас цены выше, чем в Москве».

Как сообщал ForUm, 15 мая состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки и НАТО осудили частичное открытие Керченского моста.

Украина подала иск в международный арбитраж из-за строительства Керченского мостп.

Также Украина готовит санкционный список компаний-строителей Керченского моста.

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Министерства инфраструктуры оценивает прямые убытки от строительства моста через Керченский залив в 0,5 млрд гривен в год.