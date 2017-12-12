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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выменял у России Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на убийц редактора сайта «Кавказ-центр».

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве один из лидеров крымских татар, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Украинская правда.

«25 октября были освобождены два заместителя председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Было много разговоров, что якобы будет начинаться какая-то либерализация, Путин сделал гуманный шаг, а на самом деле оказалось совсем другое», - сказал он.

«Этих людей Эрдоган обменял на двух бандитов, которые убили редактора сайта «Кавказ-центр»... После этого через несколько дней, арестовали еще четырех крымских татар - и при этом одна женщина была просто убита», - добавил Джемилев.

Он подчеркнул, что сбор всех фактов нарушений прав человека Россией в Крыму и жалобы в международные инстанции – важные шаги для деоккупации Крыма.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

27 октября они прилетели в Киев.

Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Чийгоза и Умерова обменяли на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

Администрация Путина отказалась предоставить документы, на основании которых были освобождены представители Меджлиса.
ForUm

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