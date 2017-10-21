Полиция подозревает одну женщину в похищении младенца в Оболонском районе Киева. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

«Мы подозреваем одну женщину, а не двух женщин. Другую женщину, зафиксированную на видео, мы проверили, она забирала своего ребенка из садика», - отметила она.

По словам Блищик, по горячим следам задержать злоумышленницу пока не удалось, правоохранители анализируют оперативную информацию, которая постоянно поступает от граждан.

«Мы уже понимаем, что женщина следила за отцом, который шел с коляской до детского сада, это зафиксировано на камерах видеонаблюдения. В конце концов отец сам узнал злоумышленницу и сообщил, что несколько раз по дороге до садика видел женщину», - добавила она.

Остальные детали пресс-секретарь сообщать отказалась, мотивируя тем, что это может навредить расследованию.

Ранее родственники ребенка сообщили, что подозревают в похищении двух женщин 25-30 лет.

Напомним, вчера, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка.

Свидетельница сообщила, что ребенка якобы вынес неизвестный мужчина.

Позже было опубликовано видео похищения младенца, на котором видно, что ребенка уносит женщина. Также был опубликован фоторобот подозреваемой.