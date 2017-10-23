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С начала этого года в Украине в полицию поступило больше пяти тысяч сообщений о пропаже детей – 16 за сутки.

В течение 2015 года зафиксировали 4,5 тысячи исчезновений детей, в течение 2016-го - 6 тысяч, в течение 2017-го – 5075. В основном ищут подростков от 13 до 17 лет (75%). Но один из четырех пропавших - это всегда дети до семи лет, сообщает ТСН.

«Большая часть детсадов, которые есть в Украине и Киеве в том числе, незащищенные. Не потому, что они не хотят, а потому, что на это просто никто не обращает внимания. Территория должна быть закрытой и строго должен быть доступ людей, которые за этим наблюдают. Домофон с кнопками - именно на территорию детского сада, крупной группы. Да, это затратно, но это жизнь детей», - заявила аудитор по безопасности детских садов Елена Лизинская.

Напомним, вчера, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка

21 октября полиция задержала похитительницу. В тот же день ей сообщили о подозрении.
ForUm

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