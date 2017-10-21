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НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 ноября 2017 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

«Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с ценами на октябрь этого года, в ноябре цены увеличены на 7,5%.
ForUm

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