НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 ноября 2017 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

«Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с ценами на октябрь этого года, в ноябре цены увеличены на 7,5%.