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Похитителям младенца в Киеве грозит до 12 лет заключения как за совершение особо тяжкого преступления. Об этом на брифинге в субботу сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Как отметил Крищенко, полиция нашла ребенка в вагончике на пилораме возле с.Новоселки Вышгородского района, где сожитель подозреваемой работает сторожем. Причастность сожителя к похищению в  настоящее время устанавливают.

По словам женщины, которую подозревают в похищении младенца, месяц назад она потеряла собственного ребенка, сообщает «Украинская правда».

«Одна из версий, которую она (подозреваемая в похищении - ред.) рассказывает - они потеряли ребенка месяц назад, выбросили его на свалку. Мы еще будем выяснять это, т.к. полиция Киева в последние месяцы не находила трупов младенцев на свалках», - сказал Крищенко.

«Одна из версий следствия - подозреваемые планировали выдать похищенного ребенка за свою», - добавил он.

Оба подозреваемых родились в 1997 году. Их психическое здоровье будет устанавливаться экспертизами. 

Крищенко сообщил, что медики осмотрели ребенка, его здоровью ничего не угрожает. Младенец уже передан родителям.

Напомним, вчера, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка

21 октября полиция задержала похитительницу
ForUm

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