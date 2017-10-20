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Киевские  правоохранители разыскивают мужчину, похитившего из садика двухмесячнего ребенка.

По данным пресс-службы столичного главка, трагедия случилась 2 часа назад на столичной Оболони в детском саду №606. Пока отец похищенной девочки пошел  забирать старшую дочь, неизвестный мужчина забрал ребенка и скрылся.

В 17:20 в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что у него в детском саду похитили ребенка. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители.

На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

По словам женщины, которая также пришла в садик за ребенком, она видела подозрительного мужчину с грудным ребенком на руках, когда тот быстро выходил из здания. Злоумышленник нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.

Приметы мужчины: одет в черную куртку до колен и черную вязаную шапку. Возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, около 180 см роста.

Приметы девочки: почти двухмесячный младенец, завернутый в «конвертик» белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам, если вы владеете какой-либо полезной информации данного события, срочно звоните 102.

 
ForUm

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