В субботу, 21 октября, вечером прокурор Киевской местной прокуратуры №5 сообщил подозрении 20-летней женщине, которая похитила 1,5-месячную Викторию возле детсада на Оболони в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Женщину задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса. А ее действия квалифицировали по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). За это ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УНИАН.

«Сейчас готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения. О дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно. С сожителем задержанной также проводятся следственные действия. Его причастность к преступлению проверяется следственным путем», - отметила Максимец.

Напомним, вчера, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка.

21 октября полиция задержала похитительницу.