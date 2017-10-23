С начала митингов в Киеве в столкновениях пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик.

«Среди задержанных – мужчина, задержанный в первый день по ст. 208 УПК, задержанный мужчина, который шел на акцию с пистолетом и винтовкой и вчерашний, задержанный за избиение полицейского», - сказала Блыщик, сообщает «Украинская правда».

Всего за время митингов с 17 по 23 октября пострадали 6 человек.

«Пострадавшие – это в первый день человек из числа активистов с травмой головы, двое митингующих, которым оказали помощь на месте – им промыли глаза от слезоточивого газа, один нацгвардеец, который сейчас в госпитале, потом еще один спецназовец. И вот теперь еще один полицейский «, - сказала пресс-секретарь полиции Киева.

По факту нарушений во время митингов открыто 3 уголовных производства: два по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и одно по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

«Относительно вчерашнего события еще не дана квалификация, но там, видимо, тоже будет 345 статья», - подытожила Блыщик.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.