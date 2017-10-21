Полиция задержала девушку, которая вчера похитила младенца из детского сада на Оболони. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Только что в Вышгороде полиция нашла похищенного вчера в Киеве 2х-месячного ребенка». Двое похитителей задержаны», – отметил он.
Министр также подчеркнул, что с ребенком все в порядке.
Напомним, вчера, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка.
Позже было опубликовано видео похищения младенца, на котором видно, что ребенка уносит женщина. Также был опубликован фоторобот подозреваемой.
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