Полиция задержала девушку, которая вчера похитила младенца из детского сада на Оболони. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Только что в Вышгороде полиция нашла похищенного вчера в Киеве 2х-месячного ребенка». Двое похитителей задержаны», – отметил он.

Министр также подчеркнул, что с ребенком все в порядке.

Напомним, вчера, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка.

Позже было опубликовано видео похищения младенца, на котором видно, что ребенка уносит женщина. Также был опубликован фоторобот подозреваемой.