В сети опубликован фоторобот девушки, которая подозревается в похищении младенца из детского сада в Киеве.

Фотографии разыскиваемой опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Олег Веремиенко.

«Описание подозреваемой: рост 160-165 см, возраст: 20-25 лет, римский (греческий) нос, кожа белая, веснушки на лице, волосы - каштановые, крашенные, телосложение: сбитая, нехудая, широкая попа. Прическа: две косички или дреды. Особые приметы: залысины на голове. Одета: кросовки «Адидас» с розовыми вставками и шнурками. Возможно, занималась айкидо. Может проживать в Киеве - Оболонь или Вышгород», – написал он.

Напомним, вчера, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка.

Свидетельница сообщила, что ребенка якобы вынес неизвестный мужчина.

Позже было опубликовано видео похищения младенца, на котором видно, что ребенка уносит женщина.