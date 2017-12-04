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Полиция не зафиксировала грубых нарушений на акции блокирования въезда в бизнес-центр, где размещен телеканал NewsOne в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве Оксана Блищик.

«Мы можем сказать, что грубых нарушений не зафиксировано. Полиция там, в частности, патрульные полицейские следят за порядком. Их задача - не допустить каких-либо радикальных действий», - заявила она, сообщает УНИАН.


В то же время, по словам пресс-секретаря, у следователей еще не миновали сутки для определения с правовой квалификацией происшествия по обращению журналистов.

«Материал и обращения журналистов зарегистрированы в журнале единого учета. Следственно-оперативная группа отработала место происшествия. Есть сутки для того, чтобы определиться с правовой квалификацией», - сказала Блищик.

Напомним, вчера, 3 декабря, в Киеве активисты заблокировали здание телеканал NewsOne.  

Участники блокирования заявили, что для снятия блокады владелец телеканала, внефракционный народный депутат Евгений Мураев должен «покаяться за сепаратистские высказывания». Также они требуют уволить «самых ватных» ведущих и сменить редакционную политику канала с «ватной прокремлевской» на «проукраинскую патриотическую»

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов прекратить блокирование телеканала. 

Президент Петр Порошенко назвал блокирование телеканала недопустимым
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