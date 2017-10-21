Похитителями ребенка из столичного детского сада оказалась семейная пара из Вышгорода, которая недавно потеряла своего ребенка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Вчера после сообщения о похищении ребенка по тревоге был поднят оперативный состав полиции Киева и Киевской области. Полицейские бросились проверять сотни видеокамер, расположенных в общественных местах, в торговых центрах, АЗС, остановках транспорта. Особое внимание было уделено аптекам и детским магазинам», – отметил он.

По словам Геращенко, один из полицейских, проверяя видеокамеру в аптеке города Вышгород, увидел молодых мужчину и женщину, подпадавших под описание похитителей. «Немедленно ночью был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивших установить личности и местонахождение похитителей. И они были задержаны сегодня около полудня», – подчеркнул он.

Геращенко сообщли, что состояние ребенка удовлетворительное, после обследования врачами он будет немедленно передан родителям.

По его словам, с момента похищения и до момента задержания похитителей не прошло и 24 часов.

Нардеп отметил, что похитителями оказалась семейная пара из Вышгорода. «Несколько недель назад они потеряли своего новорожденного ребенка и приняли роковое для себя и для другой семьи решение - купить или похитить чужого. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 146 Уголовного Кодекса за похищение ребенка. Вместо того чтоб зачать новую жизнь или усыновить ребенка законным образом, они теперь проведут долгие годы в местах лишения свободы», – сообщил Геращенко, подчеркнув, что девушке похитительнице все 20 лет.

Он также заявил, что полицейские, молниеносно установившие личности киднепперов и место их нахождения, должны быть представлены к наградам.

Напомним, вчера, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка.

21 октября полиция задержала похитительницу.