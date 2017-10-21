В сети опубликовали видео похищения 1,5-месячного младенца из детского сада в Киеве.
Запись опубликовала на своей странице в Facebook Елена Степановна.
На видео видно, что ребенка уносит женщина с дредами.
Родственники ребенка подозревают в похищении двух женщин 25-30 лет.
Напомним, вчера, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка.
Свидетельница сообщила, что ребенка якобы вынес неизвестный мужчина.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время