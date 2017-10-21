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В сети опубликовали видео похищения 1,5-месячного младенца из детского сада в Киеве.

Запись опубликовала на своей странице в Facebook Елена Степановна.

На видео видно, что ребенка уносит женщина с дредами.

Родственники ребенка подозревают в похищении двух женщин 25-30 лет.

Напомним, вчера, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка.  

Свидетельница сообщила, что ребенка якобы вынес неизвестный мужчина.


 
ForUm

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