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На лечении в ожоговом отделении Львовской 8-й городской клинической больнице остается 23 горняка, которые пострадали от взрыва 2 марта на шахте «Степная» ГП «Львовуголь».

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 3 марта были госпитализированы еще трое горняков.

«Состояние 9 пострадавших – тяжелое, 14 – средней тяжести», - говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м в результате взрыва произошел обвал горной породы.

По официальным данным, на шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка, из которых восемь погибли.

Всех горняков на шахте «Степная» подняли на поверхность.

После трагедии был госпитализирован 21 шахтер. Позже стало известно, что всех пострадавших перевозят на лечение во Львов.

Директор шахты «Степная» Сергей Смеречанський предварительной причиной взрыва назвал вспышку воздушно-метановой смеси.
ForUm

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