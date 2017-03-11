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Пострадавшим шахтерам и семьям погибших горняков в результате взрыва на шахте «Степная» во Львовской области выплатили 1 млн 780 тыс. грн, выделеных из областного бюджета. Об этом сообщает департамент социальной защиты населения Львовской ОГА. 

По словам в.и.о. директора департамента Виктора Степанюка, по 100 тыс. гривен выплатили 8 семьям погибших, по 60 тыс. гривен - перечислили 9 тяжело раненым горнякам, по 40 тыс. - 8 шахтерам средней степени тяжести, а также 6 легкораненым - по 20 тысяч гривен.

Общая сумма для выплаты единовременной адресной помощи составила1,78 млн гривен. Деньги выделили из областного бюджета на сессии Львовского областного совета 7 марта.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м в результате взрыва произошел обвал горной породы.

По официальным данным, на шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка, из которых 8 погибли.

Кабинет Министров Украины выделил семьям погибших горняков в результате аварии на шахте «Степная» во Львовской области по 500 тыс. грн и пострадавшим - по 75 тыс. грн. 
ForUm

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