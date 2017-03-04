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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий поручил детективам НАБУ отправить отстраненного от должности на время расследования главу ГФС Романа Насирова на обследование в Институт кардиологии в Киеве.

Об этом Холодницкий сказал в комментарии Укринформу.

«САП делает все возможное для соблюдения норм УПК при избрании Насирову меры пресечения. Детективам НАБУ дано поручение об организации доставки подозреваемого в суд, а также с целью обеспечения его прав в том числе на охрану здоровья, чтобы быть уверенными, что указанные действия не навредят его здоровью. Для этого нам нужны профессиональные выводы врачей. В данном случае врачей Института кардиологии», - сказал он.

По словам руководителя САП, после осмотра врачами Насирова будет решено, можно ли его везти в суд, чтобы избрать меру пресечения.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Насирова вывезли из больницы «Феофания».
ForUm

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