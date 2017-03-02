также в разделеПроисшествия
Взрыв на шахте «Степная»: все горняки подняты на поверхность 38
«Укрзализныця» бьет тревогу: старатели продолжают разрушать ж/д пути на Ривненщине 53
В Красногоровке во время обстрела ранена пенсионерка 11
В зоне АТО в ход пошла артиллерия: один военный погиб, 9 – ранены 67
Охотники за янтарем повредили железнодорожные пути на Ривненщине 41
В Харькове ограбили банк 86
Двое жителей Бахмута попали в больницу после «разговора» с блокадниками 69
В школе Бахмута отравились 60 детей 32
Сутки в АТО: 117 обстрелов, двое военных погибли 80
Сегодня в зоне АТО погибли двое военных 139
В результате стрельбы во львовском кафе пострадал мужчина 33
На Луганщине пьяные члены НВФ ворвались в школу и угрожали ученикам 70
НВФ обстреляли контрольный пост «Марьинка» из гранатометов 26
В зоне АТО возросло количество обстрелов, ранен один военный 35
В Чернигове во время задержания преступник ранил двух спецназовцев 44
Под Бахмутом перевернулся пассажирский автобус, 7 пострадавших 48
Во Львове мужчина обстрелял роддом 51
Сутки в АТО: 62 обстрела, двое военных погибли 66

В четверг, 2 марта, в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34, из которых 8 погибли и 6 горняков с травмами подняты на поверхность.

В ведомстве также сообщили, что 20 горняков поднимают на поверхность с помощью лифта.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Всего привлечено 50 человек и 7 единиц техники, в том числе от ГосЧС 20 человек и 6 единиц техники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

100
Теги
Ботинки зимние