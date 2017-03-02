В четверг, 2 марта, в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34, из которых 8 погибли и 6 горняков с травмами подняты на поверхность.

В ведомстве также сообщили, что 20 горняков поднимают на поверхность с помощью лифта.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Всего привлечено 50 человек и 7 единиц техники, в том числе от ГосЧС 20 человек и 6 единиц техники.