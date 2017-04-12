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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует привлечь к уголовной ответственности руководящих лиц, чья халатность и нарушение привели к взрыву на шахте «Степная» во Львовской области.

Об этом он сказал во время рассмотрения отчета о результатах расследования обстоятельств и причин аварии на шахте, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Я бы просил Арсена Авакова (министра внутренних дел Украины, - ред.) очень жестко поставить этот вопрос на контроль, чтобы мы довели до логического завершения и каждый виновный понес за это ответственность», - заявил премьер-министр.

«Прошу довести это дело до логического завершения – до приведения к уголовной ответственности этих горе-руководителей. Поувольнять немедленно их всех оттуда. Проведите системную работу по каждой государственной шахте, разъясните им, они, что не понимают, что они делают?» - подчеркнул он.

По результатам работы комиссии по расследованию обстоятельств трагедии выяснились факты отсутствия разрешительной документации на шахте, недостаточного проветривания, превышения содержания метана и несрабатывания систем оповещения и отключения энергоснабжения шахты, что и повлекло взрыв.

Комментируя эти выводы, глава правительства заявил: «Руководство шахты же понимало, что они делают. Если повышенное содержание метана, если неправильно работают системы, которые должны предупреждать людей, и все остальное, надо квалифицировать это очень жестко. На самом деле, должны понести наказание. Сколько было у нас таких случаев, таких жертв – и поработали, поговорили и забыли. А здесь важно не забыть».

В ходе заседания правительство утвердило выводы комиссии и направило их в правоохранительные органы.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м в результате взрыва произошел обвал горной породы.

По официальным данным, на шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка, из которых 8 погибли. По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.

 
ForUm

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