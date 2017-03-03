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На сегодняшний день госпитализирован 21 горняк, пострадавший на шахте №10 «Степная» во Львовской области, сообщает Радио Свобода.  

Шестеро горняков находятся в тяжелом состоянии, большинство получили ожоги от 10 до 40%, а это в основном обожженные лица, руки, грудь, дыхательные пути, ожоги достаточно глубокие.

Двадцать шахтеров в день трагедии перевезли на лечение во Львовскую городскую больницу. Один горняк отказался и лечится в Червоноградском госпитале.

«Наибольшей угрозой является ожог верхних дыхательных путей и это практически у всех. Также были признаки у нескольких пациентов отравления угарным газом, и это тоже лечится стационарно. Для лучшего ухода, чтобы стабилизировать состояние мы направляли пациентов в реанимацию. Таких было шестеро, их сразу первыми перевезли во Львов», - отметила руководитель областного департамента здравоохранения Ирина Микичак.

Напомним, 2 марта во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, 8 – погибли.  

По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.
ForUm

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