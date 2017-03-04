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Военные чиновники из НАТО и России провели первые прямые переговоры за последние три года после того как Североатлантический союз прервал с Россией практические контакты из-за агрессии против Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, телефонный разговор провели председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и председатель ненерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов. Оба генерала, говорится в сообщении, договорились оставаться на связи.

В Москве заявили, что в ходе беседы речь шла о возобновлении сотрудничества, предотвращении случайных инцидентов между вооруженными силами сторон и других неотложных вопросах безопасности. При этом, заявила российская сторона, Герасимов выразил обеспокоенность из-за «значительного усиления военной активности НАТО у границ России». Обе стороны подтвердили необходимость «взаимных шагов для уменьшения напряженности и стабилизации положения в Европе», заявили в Москве.

Отношения между НАТО и Россией резко ухудшились после оккупации Россией украинского Крыма, а затем ее агрессии на части украинского Донбасса. Североатлантический союз прервал все практическое сотрудничество с Москвой, но оставил возможность политических контактов.
ForUm

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