Кабинет Министров создал комиссию для расследования обстоятельств аварии на шахте «Степная» во Львовской области, в результате которой погибли восемь горняков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Вчера я с коллегами был на месте, встретился с шахтерами, провели заседание комиссии, где рассмотрели и скоординировали действия всех служб для того, чтобы быстро провести расследование и ликвидировать последствия этой вспышки на шахте. Вчера мы приняли решение о создании на уровне правительства комиссии по расследованию», - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя результаты проведенного оперативного совещания.

Председателем комиссии назначен вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, а его заместителем – министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Напомним, 2 марта во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, 8 – погибли, 14 – госпитализированы.

По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.