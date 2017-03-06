Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что состояние здоровья всех пострадавших в результате взрыва на шахте «Степная» удовлетворительное.

Об этом он сказал во время брифинга по результатам заседания правительственной комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации на обособленном подразделении шахта «Степная» ГП «Львовуголь», сообщает Укринформ.

«На сегодня находятся на лечении 23 пострадавших, 29 человек обращались за медицинской помощью... 20 из них на стационарном лечении. Все сегодня находятся в ожоговом центре во Львове, и им оказывается медицинская помощь. Состояние всех пострадавших, которые обратились за помощью, является удовлетворительным, в критическом состоянии никто не находится», - отметил Зубко.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м в результате взрыва произошел обвал горной породы.

По официальным данным, на шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка, из которых 8 погибли.

Директор шахты «Степная» Сергей Смеречанський предварительной причиной взрыва назвал вспышку воздушно-метановой смеси.