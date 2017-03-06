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Во время аварии на шахте «Степная» во Львовской области велись работы не по добыче угля, а ремонтные работы.

Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по результатам заседания правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте, сообщает Укринформ.

«В тот момент в 12:37, когда произошла авария на шахте и произошел взрыв, проводились ремонтные работы. Добыча никакая не велась», - сказал Зубко, опровергая информацию, что к взрыву на «Степной» привело увеличение добычи угля.

Кроме того, по словам чиновника, в течение последних нескольких лет объем добытого угля на шахте упал с 2,5 млн тонн до 500 тысяч.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м в результате взрыва произошел обвал горной породы.

По официальным данным, на шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка, из которых 8 погибли.

По состоянию на 6 марта на лечении в ожоговом центре во Львове находятся 23 пострадавших.

Директор шахты «Степная» Сергей Смеречанський предварительной причиной взрыва назвал вспышку воздушно-метановой смеси.
ForUm

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