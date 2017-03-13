Государственная комиссия по расследованию причин взрыва на шахте «Степная» объединения «Львовуголь», вследствие которого погибли 8 шахтеров, уже выявила ряд нарушений в работе предприятия, и ответственные за эти нарушения понесут ответственность. Об этом сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

«Сейчас мы выясняем, как на шахте оказалось опасное оборудование, каким образом вместо 450 кубометров воздуха, которые должны были быть в шахте (в лаве – Ред.), там было только 120 кубометров воздуха. Мы выясняем, почему не сработала система оповещения (об опасной концентрации метана. – Ред.)», - сказал Зубко, сообщает УНИАН.

Он также обратил внимание, что в ходе расследования стало известно, что шахта не имела разрешений на проведение работ.

«Сейчас мы выясняем, почему не было разрешений, какие давались предписания, как они выполнялись. Мы также получили информацию, о том, что несколько шахт объединения «Львовуголь» также не имеют разрешений на проведение работ. Таким образом, мы составляем всю карту сложившейся ситуации: и по системам оповещения, и системам личной безопасности, - сказал Зубко. - Думаю, что месяца времени, который отведен на работу комиссии, хватит, чтобы сделать вывод не только о причинах трагедии, но и о том, что нужно сделать на других украинских шахтах».

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м в результате взрыва произошел обвал горной породы.

По официальным данным, на шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка, из которых 8 погибли.