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Главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

Сотрудники Службы безопасности Украины опросили руководителя центра освобождения пленных ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-за нарушения порядка пересечения линии соприкосновения в зоне АТО. Позже ему отменили пропуск на въезд на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. 

Международный валютный фонд не включил в свой календарь в феврале вопрос выделения Украине следующего транша. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден, что в гибридной войне, которую развязала Россия, Украина обязательно победит.

Ремонтные бригады восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки и электроснабжение города было восстановлено.

В Национальном банке Украине не подтверждают информацию об отставке главы ведомства Валерии Гонтаревой. 

Проект «Новороссия» был похоронен в Днипре, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

В Киеве произошло частичное обрушение конструкций Шулявского путепровода.

Фото: Wassily Korablikov

Совет ЕС также принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами и предоставления безвизового режима Грузии. Завтра начнутся переговоры насчет Украины.

Члены незаконных вооруженных формирований возле Попасной обстреляли автомобиль с офицерами украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). 
ForUm

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