Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден, что в гибридной войне, которую развязала Россия, Украина обязательно победит.



«Мы обречены на победу», - заявил Турчинов в интервью «Цензор.НЕТ». В то же время он отметил, что «это не будет блицкриг», и нужно это понимать.



«Сильная армия невозможна без сильной экономики. Поэтому сегодня один из приоритетов - наращивание нашего экономического потенциала, который непосредственно связан с оборонным потенциалом», - отметил секретарь СНБО, добавив: «Сильная экономика Украины, и, соответственно, улучшение стандартов жизни украинцев, – важнейшие факторы, необходимые для освобождения оккупированных территорий как Донбасса, так и Крыма».



Турчинов также отметил, что последние события на фронте - бои на Светлодарской дуге и в районе Авдеевки - «четко показали, что наша армия значительно сильнее гибридных российских войск».

По его словам, сейчас Украине «достаточно месяца, чтобы полностью освободить территорию Донбасса». В то же время, по его словам, в случае начала такой освободительной операции неизвестно, сколько своих дивизий выставит против нас Россия. «Когда рассчитываешь силы и средства для проведения наступательных операций, нужно четко понимать, сколько сил и средств у твоего врага. Мы постоянно отслеживаем их действия: ежедневные завозы техники, оружия, наемников и контрактников. Но у всех этих многочисленных хорошо вооруженных подразделений, находящихся на оккупированном Донбассе, главная задача: в случае нашего наступления продержаться несколько суток до подхода основных сил российской армии», - пояснил секретарь СНБО.

Турчинов также подчеркнул важность сохранения единства Запада в оценке и противодействия российской угрозе.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году главной задачей украинских пограничников должна стать подготовка к деоккупации Донбасса.