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Международный валютный фонд надеется завершить переговоры по третьему траншу для Украины на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба МВФ на запрос «Голоса Америки».

«Достигнут значительный прогресс в принятии решений, которые были условием завершения третьего пересмотра со стороны МВФ. Продолжается обсуждение вопросов, которые остались», - говорится в сообщении фонда.

МВФ надеется, что все вопросы, которые остаются несогласованными, будут исчерпаны уже в скором времени.

«Мы надеемся на следующей неделе предложить Совету директоров завершение проверки», - сообщает пресс-служба организации.

В то же время пресс-служба МВФ отказалась комментировать возможную отставку Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. «Мы не комментируем слухи», - сказано в сообщении.

Напомним, Международный валютный фонд не включил в свой календарь в феврале вопрос выделения Украине следующего транша. 

16 февраля министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина и Международный валютный фонд находятся на финальной стадии подписания меморандума о сотрудничестве, а заседание Совета директоров МВФ может быть за две-три недели.
ForUm

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