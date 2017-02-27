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Проект «Новороссия» был похоронен в Днипре, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Именно здесь, в Днипре, волны так называемой «русской весны» разбились о твердые прочные днепровские пороги украинского патриотизма. Именно ваша решительная позиция не оставила противнику ни единого шанса на реализацию так называемого проекта «Новороссия». Именно здесь, в Днипре, он был похоронен нашими объединенными усилиями и сейчас уже никто о нем не вспоминает. В окружающих казацких степях развеялись планы Путина о расчленении нашей страны. Именно в этих краях благодаря вам Украина выиграла генеральное сражение за свою соборность. Именно это форпост Украины на востоке», - приводит слова Президента 112 Украина.

По словам Порошенко, за 6 волн войны в области было мобилизовано 21 тыс. военнослужащих, каждый 5 из мобилизованных пришел добровольно.

«В прошлом году из области по контракту пошли служить более 4 тыс. бойцов, еще сотни присоединились к ним с начала текущего года», - отметил Порошенко.
ForUm

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