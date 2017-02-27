Совет Европейского Союза принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами и предоставления безвизового режима Грузии. Завтра начнутся переговоры насчет Украины.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию в Совете ЕС, соответствующее решение было принято сегодня в рамках заседания Совета ЕС по вопросам транспорта и энергетики, где вопросы, связанные с визовым режимом, были приняты без обсуждения.

Прогнозируется, что решение о безвизовом режиме с Грузией вступит в силу до конца марта.

Также ожидается, что уже в этот вторник, 28 февраля, во второй половине дня начнутся межинституциональные переговоры (Европейский парламент, Совет ЕС и президентство в ЕС) о предоставлении безвизового режима Украине.

Напомним, 2 февраля Европарламент поддержал решение о предоставлении Грузии безвизового режима, а 14 февраля - одобрил механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом уже этим летом.