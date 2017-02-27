Служба безопасности Украины отменила руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану пропуск на въезд на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

«Мне вменяют нарушение прохода. Мне нельзя перевозить посылки и пленных, только Геращенко и Тандит могут», — сказал он, сообщает InfoResist.

Рубан отметил, что он въезжал в Донецк через КПП.

«Я не в том возрасте и не в том статусе, чтобы ходить тайными тропами. Получили указание Рубана не пускать. В обед я проезжал, а после обеда — уже нет. Пропуск у меня годовой», — говорит он.

Рубан добавил, что против него силовики предприняли «смешные» действия.

«Приехала военная полиция, составили протокол за мигалку, которая у меня внутри машины стоит, в салоне — не стационарная. Я ее включаю, когда езжу по «ДНР», когда перевожу пленных. Увидели поломанные наручники, спецсредства — тоже составили протокол», — добавил он.

Напомним, 24 февраля руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прибыли в самопровозглашенную «ДНР» навещать украинских военнопленных.

27 февраля сотрудники Службы безопасности Украины опросили Рубана из-за нарушения порядка пересечения линии соприкосновения в зоне АТО.