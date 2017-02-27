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Международный валютный фонд  не включил в свой календарь в феврале вопрос выделения Украине следующего транша. Об этом говорится в данных календаря совета директоров МВФ, передают Українські Новини.

В данный момент календарь МВФ расписан до 6 марта. 24 февраля МВФ пересматривал программы сотрудничества с Ираном и Албанией.

6 марта МВФ будет рассматривать подходы к макрофинансовому надзору.

Таким образом, календарь совета директоров расписан до начала марта, и украинский вопрос туда не включен.

Фонд включит в повестку совета директоров украинский вопрос через 10 дней после получения подписанного меморандума для четвертого пересмотра.

Напомним, 16 февраля министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина и Международный валютный фонд находятся на финальной стадии подписания меморандума о сотрудничестве, а заседание Совета директоров МВФ может быть за две-три недели.
ForUm

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