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Электроснабжение в Авдеевке восстановлено. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в Facebook.

«Электроснабжение в Авдеевке восстановлено! Четыре дня город был без электроэнергии. Четыре дня российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня в районе порыва линии электропередач. Несмотря на то, город не опускал рук и продолжало жить и обороняться. Рашисты надеялись посеять панику, а город героически противостоит! Этот народ не победим!», – написал он.

Напомним, сегодня ремонтные бригады восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки.

24 февраля после нескольких мощных обстрелов со стороны НВФ, в Авдеевке исчезло электроснабжение. 
ForUm

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