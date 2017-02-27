Электроснабжение в Авдеевке восстановлено. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в Facebook.
«Электроснабжение в Авдеевке восстановлено! Четыре дня город был без электроэнергии. Четыре дня российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня в районе порыва линии электропередач. Несмотря на то, город не опускал рук и продолжало жить и обороняться. Рашисты надеялись посеять панику, а город героически противостоит! Этот народ не победим!», – написал он.
Напомним, сегодня ремонтные бригады восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки.
24 февраля после нескольких мощных обстрелов со стороны НВФ, в Авдеевке исчезло электроснабжение.
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