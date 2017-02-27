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В Национальном банке Украине не подтверждают информацию об отставке главы ведомства Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в ответе регулятора на запросы СМИ.

«Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, а значит, информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что сейчас все члены правления работают по плану и имеют плотный график.

Ранее Зеркало недели сообщило о том, что Гонтарева собирается подать в отставку.

По информации издания о своем твердом намерении это сделать она сообщила Президента Петра Порошенко после окончания отпуска в начале января.

«Более того, на этой неделе о своем намерении Гонтарева якобы уже объявила и заместителям в НБУ. Правда, без каких-либо официальных подтверждений как от самого Гонтаревой, так и от пресс-службы Национального банка Украины», - говорится в сообщении.

Во время короткой телефонной беседы с журналистом издания Гонтарева заявила: «Если решение об отставке будет принято, то я объявлю об этом, как уже вам обещала ранее, публично минимум за месяц до своего ухода с поста, как это сделал, например, первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук, работавший в нашей команде».

На уточняющий вопрос газеты: «Почему же тогда о намерении уйти уже было объявлено ее заместителям, и если это правда, то почему общественность не имеет права знать об этом?» Гонтарева попросила оставить без комментариев.

Также, по данным издания, один из возможных кандидатов на эту должность - бывший премьер-министр Арсений Яценюк. По имеющимся данным, он отказался от этого назначения.
ForUm

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